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Жирафа без пятен впервые наблюдали в дикой природе. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Детеныш жирафа с необычным окрасом — коричневым, без пятен — живет с мамой в природном заповеднике Оконьяти в Намибии, сообщила организация Giraffe Conservation Foundation.

Шерсть жирафенка практически не имеет пятнистого рисунка, характерного для этого вида. Отсутствие пятен может быть вызвано генетическими мутациями или рецессивным генотипом в одном или нескольких генах.

Жираф без пятен в природном заповеднике Оконьяти в Намибии
Фото: © Giraffe Conservation Foundation

Это первый жираф без пятен, которого заметили в дикой природе. Но известны два случая подобной окраски у этих парнокопытных в неволе. Первым был жираф в зоопарке Токио в 1972 году, а второй родился в зоопарке Брайтс в США в июле 2023 года.

Жираф — самое высокое наземное животное Земли. Пятна помогают им регулировать температуру тела и заметить «своего» среди других животных. Маркировка также выполняет роль камуфляжа, который скрывает их от хищников.

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