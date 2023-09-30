Западные страны задействовали на Украине не только спецназ и вспомогательный персонал, но и бойцов из регулярных подразделений, пишет издание Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на источники.

Германия не стала исключением. Появились сообщения об уничтожении российской войсковой разведкой танка Leopard 2A6 с немецким экипажем. Из экипажа выжил только механик-водитель. Он был тяжело ранен и перед смертью успел рассказать, что он и его боевые товарищи не наемники, а военнослужащие бундесвера.

Давно уже широко известно, что боевых действиях на Украине участвуют подрядчики со всего западного мира, и отправка действующих военнослужащих регулярной армии, как рассказал немецкий танкист, не что-то беспрецедентное, отметил MWM.

По данным издания, западные страны широко задействуют не только силы специального назначения и вспомогательный персонал (для выполнения таких функций, как командование, контроль и материально-техническое обеспечение), но и размещают на передовой бойцов из регулярных подразделений.

Одним из наиболее ярких примеров стало развертывание британской королевской морской пехоты для боевых действий на передовой в апреле 2022 года.