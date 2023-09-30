НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Германия отправила на Украину вместе с танками немецкие экипажи

Источник:
Military Watch Magazine
825 9

Западные страны задействовали на Украине не только спецназ и вспомогательный персонал, но и бойцов из регулярных подразделений, пишет издание Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на источники.

Германия не стала исключением. Появились сообщения об уничтожении российской войсковой разведкой танка Leopard 2A6 с немецким экипажем. Из экипажа выжил только механик-водитель. Он был тяжело ранен и перед смертью успел рассказать, что он и его боевые товарищи не наемники, а военнослужащие бундесвера.

Давно уже широко известно, что боевых действиях на Украине участвуют подрядчики со всего западного мира, и отправка действующих военнослужащих регулярной армии, как рассказал немецкий танкист, не что-то беспрецедентное, отметил MWM. 

По данным издания, западные страны широко задействуют не только силы специального назначения и вспомогательный персонал (для выполнения таких функций, как командование, контроль и материально-техническое обеспечение), но и размещают на передовой бойцов из регулярных подразделений.

Одним из наиболее ярких примеров стало развертывание британской королевской морской пехоты для боевых действий на передовой в апреле 2022 года. 

Тема: Военная операция на Украине
Прочность российской обороны удивила главу ВС Британии
США намекнули Зеленскому об окончании терпения
Российский спецназ стал применять робота‑антиснайпера «Сосна-Н»
Удар украинских беспилотников обесточил часть Курской области
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Составлен топ лучших смартфонов сентября
Снег завалил высокогорное село Алтая. ВИДЕО
Билан выгнал с шоу «Голос. Уже не дети» победительницу первого сезона
Кадыров опубликовал видео, как его сын избивает парня в СИЗО
Обсуждение (9)
Картина дня
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Продлен лимит беспошлинного ввоза покупок из-за границы
Глава Минфина оценил цены фразой «если не покупать, то нормальные»
Токаев заявил, что Казахстан не «Анти‑Россия»
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
39
Немецкий журналист рассказал о растущей мощи российской армии
22
Путин потребовал разобраться с ценами на бензин
21
Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
20
Медведев припугнул НАТО неизбежным конфликтом
19
Боррель возмутился нежеланием мира жить по правилам Запада