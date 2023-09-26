WhatsApp передумал запускать каналы в России

Мессенджер WhatsApp передумал запускать в России сервис каналов WA Channels, представленный 12 сентября.

Новая функция не будет доступна для пользователей внутри России, пишет The Moscow Times со ссылкой на представителя мессенджера. При этом функция каналов в WhatsApp уже доступна пользователям более чем в 150 странах.

После того как в WhatsApp появилась возможность создавать каналы, Роскомнадзор заявил об угрозе блокировки мессенджера, если он начнет расширять функционал в сторону массового распространения информации.

Мессенджером WhatsApp по состоянию на март 2023 года пользуются 70% россиян, аудитория приложения в России составляет более 73 миллионов человек.