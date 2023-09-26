Путин повысил себе зарплату

Заработные платы президента РФ, председателя правительства РФ, министров и руководителей отдельных ведомств проиндексированы на 5,5%, следует из указа главы государства Владимира Путина.

«Денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации» будет повышено с 1 октября.

Среди тех, на кого распространяется мера, указаны в том числе президент и премьер-министр РФ, зампредседателя Совета безопасности, руководители министерств, ведомств и другие федеральные чиновники.

Кроме того, другими указами с 1 октября на 5,5% повышаются зарплаты генпрокурора и председателя Следственного комитета РФ.

Зарплата президента была установлена в 2002 году в размере 63 тысячи рублей, с тех пор не раз индексировалась. Сейчас она около 874 тысяч рублей в месяц.