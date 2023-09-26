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Туристы будут платить за посещение Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Эрчим Сарбашев

Курортный сбор планируют ввести на территории Республики Алтай после того, как регионы к концу года получат это право, сообщил на пресс-конференции об итогах летнего турсезона в Сибири министр туризма региона Эрчим Сарбашев.

В регионе, где насчитывается около 220 тысяч жителей, а годовой турпоток достиг 2,5 миллионов туристов, эти тема обсуждается давно, ввести турсбор просят и местные жители, которые уверены, что дополнительные средства позволят улучшить ситуацию с вывозом мусора, объемы которого растут в летний турсезон в разы.

Владимир Путин поручил российскому правительству к 15 декабря дать право регионам вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в нескольких субъектах. Например, соседний с республикой Алтайский край уже несколько лет взымает такой сбор с приезжих.

В крае, по данным местных властей, с начала года сбор позволил получить уже 33 миллиона рублей. К концу года эта цифра, по прогнозам, превысит 50 миллионов. Республика Алтай намерена присоединиться к программе.

«Наши муниципальные образования подхватили этот вопрос, поступает много обращений, все поддерживают введение курортного сбора. Это позволит нам решить вопросы проектирования новой инфраструктуры, реконструкции, создания, сбережения и т.д. Мы будем участвовать в этом эксперименте, готовим нормативную базу на уровне субъекта», – цитирует Сарбашева ТАСС.

А Иркутская область, где туристов в первую очередь привлекает озеро Байкал, подобные сборы вводить не собираются. Но поток туристов здесь существенно меньше – прошедшим летом, по словам замруководителя агентства по туризму региона Романа Пичугина, Прибайкалье посетили порядка 500 тысяч человек – примерно столько же, сколько, сколько в прошлом году.

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