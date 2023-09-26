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Цены на новые авто рекордно выросли

Источник:
Sibnet.ru
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Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в августе 2023 года составила 3,1 миллиона рублей. Этот показатель впервые превысил отметку в 3 миллиона рублей.

В июле текущего года средневзвешенная цена была на 10% ниже и составляла 2,9 миллиона рублей, подсчитало аналитическое агентство «Автостат».

С начала года она увеличилась на 27%, а по сравнению с августом 2022 года — на 46%. То есть за год средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла почти на 1 миллион рублей.

Наиболее существенно цены на новые авто в этом году выросли в августе на фоне введения нового утилизационного сбора и ослабления курса рубля. За весь август цены на машины подняли 15 марок, официально представленных на рынке. Столь масштабного удорожания не было с мая прошлого года, подчеркнули аналитики.

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