Отели Алтая стали доступнее через Интернет

Республика Алтай вышла на первое место по росту числа отелей и кемпингов, доступных для онлайн-бронирования через каналы продаж, сообщил министр региона Эрчим Сарбашев.

В целом по стране с начала года число таких объектов выросло на 37%. В Республике Алтай число баз размещения, которые можно выбрать и забронировать через Интернет, возросло в 2,1 раза, рассказал чиновник со ссылкой на экспертов МТС Travel.

«Эксперты… отмечают существенный рост продаж у компактных средств размещения – кемпингов, глэмпингов, коттеджей. Это говорит об интересе туристов к приключенческому и экологическому туризму, отдуху вдали от больших городов, ближе к природе», – прокомментировал он.

По мнению специалистов, самостоятельные туристы все чаще выбирают путешествия внутри страны, это влияет на рост спроса на размещение в регионах. Это в том числе сподвигло владельцев туркомплексов продавать места размещения онлайн, поскольку на это существует большой спрос у такого рода путешественников.