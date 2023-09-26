НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Отели Алтая стали доступнее через Интернет

Источник:
Sibnet.ru
201 0
Фото: © Эрчим Сарбашев

Республика Алтай вышла на первое место по росту числа отелей и кемпингов, доступных для онлайн-бронирования через каналы продаж, сообщил министр региона Эрчим Сарбашев.

В целом по стране с начала года число таких объектов выросло на 37%. В Республике Алтай число баз размещения, которые можно выбрать и забронировать через Интернет, возросло в 2,1 раза, рассказал чиновник со ссылкой на экспертов МТС Travel.

«Эксперты… отмечают существенный рост продаж у компактных средств размещения – кемпингов, глэмпингов, коттеджей. Это говорит об интересе туристов к приключенческому и экологическому туризму, отдуху вдали от больших городов, ближе к природе», – прокомментировал он.

По мнению специалистов, самостоятельные туристы все чаще выбирают путешествия внутри страны, это влияет на рост спроса на размещение в регионах. Это в том числе сподвигло владельцев туркомплексов продавать места размещения онлайн, поскольку на это существует большой спрос у такого рода путешественников.

Еще по теме
Горнолыжный курорт появится в Улан‑Удэ
Новую канатную дорогу запустят в секторе Е в Шерегеше
Россия предложила взаимную отмену виз в несколько стран
Зимний отдых за границей подорожает на треть
смотреть все
Жизнь #Туризм #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Забытая девочка из детского «Голоса» довела до мурашек наставников
Соколикова взяли в «Голос. Уже не дети» после компрометирующих слухов
Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru
Набраны все команды участников «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин повысил себе зарплату
Шойгу оценил «штурмовые» потери украинской армии
Запад поразился особенности российской обороны
Цены на новые авто рекордно выросли
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
30
Эксперты выявили подлог в передаче Крыма в состав УССР
24
Украина нанесла удар по штабу Черноморского флота
24
Лавров сказал, когда Россия будет уважать целостность Украины
21
Кандидат в президенты США заявил, что Украине не место в НАТО
21
Кадыров опубликовал видео, как его сын избивает парня в СИЗО