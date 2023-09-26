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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина запросила аналог российских ракет «Калибр»

Источник:
Economist
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Киев запросил у Запада крылатые ракеты большой дальности, ВСУ рассчитывает получить аналоги российских «Калибров» и ракет Х-101, которые трудно перехватывать из-за скорости и маневренности.

Аналогом российской ракеты «Калибр» можно назвать американскую крылатую ракету морского и наземного базирования BGM-109 Tomahawk. Для ее запуска используют установки Mk 41 на кораблях или применяют в наземной системе ПРО США Aegis Ashore.

Что касается Х-101, ее западным аналогом считается американская авиационная ракета большой дальности AGM-86 и ее варианты. Такое оружие запускают только со стратегических бомбардировщиков B-52.

При этом маловероятно, что Пентагон согласится передать Украине подобные системы вооружений, так как они относятся к стратегическому классу, отмечают западные эксперты.

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Оборона #Оружие #Конфликты
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