Украинская армия за сентябрь потеряла более 17 тысяч человек на всей линии боевого соприкосновения, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Киевский режим кидает необученных солдат в необученные штурмы. На убой», — констатировал глава российского военного ведомства на заседании коллегии Минобороны.

Шойгу отметил, что ВСУ в результате контрнаступления не добились «значимых результатов», при этом западные кураторы подталкивают Киев к дальнейшей конфронтации. Однако тем самым союзники лишь приближают самоуничтожение Украины, подчеркнул министр.

Глава Минобороны также рассказал, что за последний месяц российскими военными было уничтожено более 2700 единиц вооружения и военной техники, включая новейшие западные образцы.

В частности, из строя в ходе боев выведены два немецких танка Leopard, один английский танк Challenger, семь БМП Bradley, 77 артиллерийских систем М777, 51 САУ европейского производства.