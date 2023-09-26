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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу оценил «штурмовые» потери украинской армии

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская армия за сентябрь потеряла более 17 тысяч человек на всей линии боевого соприкосновения, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Киевский режим кидает необученных солдат в необученные штурмы. На убой», — констатировал глава российского военного ведомства на заседании коллегии Минобороны.

Шойгу отметил, что ВСУ в результате контрнаступления не добились «значимых результатов», при этом западные кураторы подталкивают Киев к дальнейшей конфронтации. Однако тем самым союзники лишь приближают самоуничтожение Украины, подчеркнул министр.

Глава Минобороны также рассказал, что за последний месяц российскими военными было уничтожено более 2700 единиц вооружения и военной техники, включая новейшие западные образцы.

В частности, из строя в ходе боев выведены два немецких танка Leopard, один английский танк Challenger, семь БМП Bradley, 77 артиллерийских систем М777, 51 САУ европейского производства.

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Оборона #Конфликты #Армия
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