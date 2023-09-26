НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Подсчитано число ушедших из России иностранных брендов

Источник:
РБК
165 1

Полностью прекратили работу в торговых центрах России с начала 2022 года 32 зарубежных бренда, следует из данных международной консалтинговой компании Nikoliers.

Кроме этого, еще 52 международных бренда возобновили деятельность после продажи или передачи бизнеса российскому менеджменту. 55 брендов до сих пор находятся в состоянии «временной приостановки деятельности».

В то же время за прошедшие полтора года российский рынок пополнился 27 новыми брендами из других стран. Большая часть таких компаний — из Турции, Ливана и Белоруссии, также есть бренды из Италии, США, Эстонии, Китая, Австралии и Казахстана.

По данным Nikoliers, о своем намерении начать работать в России в течение следующих нескольких лет объявили еще 45 брендов, 35 из которых представлены Турцией, Ираном и Индией.

Еще по теме
Власти продлят повышенный лимит беспошлинных онлайн-покупок
«Яндекс Маркет» начнет доставлять заказы «Авито»
Экспортные пошлины спасут от повышения цен
Россия ввела ограничения на экспорт бензина и дизеля
смотреть все
Экономика #Торговля #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Забытая девочка из детского «Голоса» довела до мурашек наставников
Соколикова взяли в «Голос. Уже не дети» после компрометирующих слухов
Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru
Набраны все команды участников «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (1)
Картина дня
Шойгу оценил «штурмовые» потери украинской армии
Песков отказался комментировать избиение поджигателя Корана
Маск высмеял обвинения премьера Канады в адрес России
Медведев припугнул НАТО неизбежным конфликтом
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

DRAGONWAY

Проблема в том,что условия МОК напрямую связаны с тем,что бы максимально унизить атлетов из России.

number10

Этим искателям лазеек, скажут на коленях ходить, они и будут, скажут Родину продать, они продадут, потому...

pepelmetal

Когда гореть начнут, с экипажем внутри, вот это хорошие новости будут

rumatam

за свой счет пусть катит, или она за гос счет съездить желает...........здоровье она теряет. Вон пусть...