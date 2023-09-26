Подсчитано число ушедших из России иностранных брендов

Полностью прекратили работу в торговых центрах России с начала 2022 года 32 зарубежных бренда, следует из данных международной консалтинговой компании Nikoliers.

Кроме этого, еще 52 международных бренда возобновили деятельность после продажи или передачи бизнеса российскому менеджменту. 55 брендов до сих пор находятся в состоянии «временной приостановки деятельности».

В то же время за прошедшие полтора года российский рынок пополнился 27 новыми брендами из других стран. Большая часть таких компаний — из Турции, Ливана и Белоруссии, также есть бренды из Италии, США, Эстонии, Китая, Австралии и Казахстана.

По данным Nikoliers, о своем намерении начать работать в России в течение следующих нескольких лет объявили еще 45 брендов, 35 из которых представлены Турцией, Ираном и Индией.