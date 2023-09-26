YouTube отказался от подписки Premium Lite

YouTube закроет возможность оформлять подписку Premium Lite с 25 октября 2023 года. Подписка позволяла просматривать видео без рекламы.

Premium Lite стоила в два раза дешевле основной подписки Premium, в ней нельзя было пользоваться премиальными функциями вроде фонового воспроизведения и загрузки роликов на устройство для последующего воспроизведения офлайн.

YouTube запустил Premium Lite в 2021 году. После окончания действия подписки у пользователей Premium Lite будет возможность либо вернуться к просмотру видео с рекламой, либо оформить основную подписку Premium, первый месяц которой предоставят бесплатно.

Ранее YouTube добавил для подписчиков Premium возможность просмотра видео 1080p с повышенным битрейтом, а также поднял цену подписки Premium. Также выросла стоимость отдельного музыкального стриминга YouTube Music.