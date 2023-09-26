НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев признал уничтожение Россией места сборки украинских ракет

Источник:
РИА Новости
506 9

Российские войска нанесли ракетный удар по месту сборки украинских ракет, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — приводит РИА Новости слова Данилова, сказанные им в интервью испанской газете ABC.

Минобороны России сообщило о групповых ракетных ударах по местам хранения боеприпасов, в том числе высокоточного оружия. Среди прочего была уничтожена часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном.

В результате причинен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок украинской армии, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях, отметили в российском военном ведомстве.

Тема: Военная операция на Украине
Шойгу оценил «штурмовые» потери украинской армии
Зачем в российской армии появятся штурмовые бригады
Первые танки Abrams прибыли на Украину
Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Забытая девочка из детского «Голоса» довела до мурашек наставников
Соколикова взяли в «Голос. Уже не дети» после компрометирующих слухов
Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru
Набраны все команды участников «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (9)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
30
Эксперты выявили подлог в передаче Крыма в состав УССР
24
Украина нанесла удар по штабу Черноморского флота
24
Лавров сказал, когда Россия будет уважать целостность Украины
21
Кандидат в президенты США заявил, что Украине не место в НАТО
21
Кадыров опубликовал видео, как его сын избивает парня в СИЗО