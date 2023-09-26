Киев признал уничтожение Россией места сборки украинских ракет

Российские войска нанесли ракетный удар по месту сборки украинских ракет, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — приводит РИА Новости слова Данилова, сказанные им в интервью испанской газете ABC.

Минобороны России сообщило о групповых ракетных ударах по местам хранения боеприпасов, в том числе высокоточного оружия. Среди прочего была уничтожена часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном.

В результате причинен значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок украинской армии, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях, отметили в российском военном ведомстве.