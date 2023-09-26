Налоговая служба разблокировала счета Блиновской

Федеральная налоговая служба разблокировала привязанные банковские счета блогера Елены Блиновской, сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

По ее словам, счета были ранее блокированы, так как было опоздание с отчетностью. «После того как отчеты были сданы, счета ИП Елене разблокировали», — пояснила ТАСС Сальникова.

В июле Следственный комитет возбудил в отношении Блиновской уголовное дело по обвинению в неуплате налогов. После чего были арестованы 50 банковских счетов блогера, валюта и другое имущество.

Арестованное имущество Блиновской оценивается в 64 миллиарда рублей. По оценке налоговиков, блогер не оплатила налоговый долг в 918 миллионов рублей. Сейчас Блиновская находится под домашним арестом.