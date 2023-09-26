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Налоговая служба разблокировала счета Блиновской

Источник:
ТАСС
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Федеральная налоговая служба разблокировала привязанные банковские счета блогера Елены Блиновской, сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

По ее словам, счета были ранее блокированы, так как было опоздание с отчетностью. «После того как отчеты были сданы, счета ИП Елене разблокировали», — пояснила ТАСС Сальникова.

В июле Следственный комитет возбудил в отношении Блиновской уголовное дело по обвинению в неуплате налогов. После чего были арестованы 50 банковских счетов блогера, валюта и другое имущество.

Арестованное имущество Блиновской оценивается в 64 миллиарда рублей. По оценке налоговиков, блогер не оплатила налоговый долг в 918 миллионов рублей. Сейчас Блиновская находится под домашним арестом.

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