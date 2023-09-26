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Вышло продолжение Cyberpunk 2077

Источник:
Sibnet.ru
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Дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 26 сентября вышло на всех платформах — аддон уже доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Phantom Liberty предложит игрокам новую сюжетную линию, которую разработчики описывают как «шпионский триллер о спасении президента НСША». Ключевым персонажем станет агент Соломон Рид в исполнении британского актера Идриса Эльбы.

Судя по первым отзывам, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty пришлась геймерам по душе — в Steam на данный момент 95% пользовательских обзоров носят положительный характер. Игроки благодарят разработчиков за исправление большей части проблем оригинальной игры 2020 года.

Официально игра недоступна в России и Беларуси. Однако Cyberpunk 2077: Phantom Liberty не имеет защиты от взлома — она выходит на GOG.com, все релизы на этой платформе выпускаются без защиты.

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Игры #Экшены
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