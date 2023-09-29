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Как подключить интернет со скидкой 50%

Источник:
Sibnet.ru
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Личный кабинет Ростелекома
Фото: © Sibnet.ru
Два пакетных тарифа Ростелекома можно подключить со скидкой 50% на три месяца и получить за небольшую сумму домашний и мобильный интернет, сотовую связь и облачный сервис.

Тарифы «Технология общения. Хит сезона М» и «Технология общения+. Хит сезона М» можно подключить со скидкой 50% на три месяца. Акция будет действовать для новых абонентов до 29 февраля 2024 года включительно.

Оба тарифа идеально заточены под общение и серфинг в интернете. Также в них включено персональное и защищенное облачное хранилище на 8 ГБ. Его хватит для хранения сканов документов и семейных фотографий.

«Технология общения. Хит сезона М» более экономичный, но функциональный тариф. В пакет входят интернет со скоростью 100 Мбит/с, мобильная связь с 1200 минут в месяц, 500 СМС, 50 ГБ. Стоимость тарифа от 600 рублей в месяц, но сейчас можно получить эти же услуги за сумму в вдвое меньше на три месяца по акции.

Тариф «Технология общения+. Хит сезона М»— расширенный вариант предыдущего тарифа для семейного использования. Он всего на 100 рублей дороже, зато дает дополнительные опции. У него больше минут для разговора — 2000 минут вместо 1200, а также пять SIM-карт. Это общий пакет с единым балансом  (одна SIM-карта основная и до четырех дополнительных).

Такой пакет из сим-карт позволяет подключить к тарифу семью или друзей. Номера в группе будут вместе расходовать минуты, СМС и интернет-трафик. Особенно это удобно, когда бабушке нужны только минуты для звонков, а внуку, например, только гигабайты.

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Топ комментариев

STRYKER9800

Уже почти четверть века требует! И что с него полку?

Root_in

На моей памяти это уже раз 7))))

Diman_nazi

"Путин потребовал разобраться с ценами на бензин"... Можно не надо? зная, как он требует, цена легко...

MuCbE

Нет не будет. Россия просто начнет истреблять Украину. И Киев за 3 дня возьмут, правда как США брали...