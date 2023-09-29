Как подключить интернет со скидкой 50%

Два пакетных тарифа Ростелекома можно подключить со скидкой 50% на три месяца и получить за небольшую сумму домашний и мобильный интернет, сотовую связь и облачный сервис.

Тарифы «Технология общения. Хит сезона М» и «Технология общения+. Хит сезона М» можно подключить со скидкой 50% на три месяца. Акция будет действовать для новых абонентов до 29 февраля 2024 года включительно.

Оба тарифа идеально заточены под общение и серфинг в интернете. Также в них включено персональное и защищенное облачное хранилище на 8 ГБ. Его хватит для хранения сканов документов и семейных фотографий.

«Технология общения. Хит сезона М» более экономичный, но функциональный тариф. В пакет входят интернет со скоростью 100 Мбит/с, мобильная связь с 1200 минут в месяц, 500 СМС, 50 ГБ. Стоимость тарифа от 600 рублей в месяц, но сейчас можно получить эти же услуги за сумму в вдвое меньше на три месяца по акции.

Тариф «Технология общения+. Хит сезона М»— расширенный вариант предыдущего тарифа для семейного использования. Он всего на 100 рублей дороже, зато дает дополнительные опции. У него больше минут для разговора — 2000 минут вместо 1200, а также пять SIM-карт. Это общий пакет с единым балансом (одна SIM-карта основная и до четырех дополнительных).

Такой пакет из сим-карт позволяет подключить к тарифу семью или друзей. Номера в группе будут вместе расходовать минуты, СМС и интернет-трафик. Особенно это удобно, когда бабушке нужны только минуты для звонков, а внуку, например, только гигабайты.