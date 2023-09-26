Мессенджер WhatsApp прекратит работать на старых смартфонах, сообщается на официальном сайте программы. Ограничение начнет действовать с 24 октября.

С этой даты для поддержки приложения потребуется смартфон на базе операционной системы Android 5.0 и выше. Пользователи, чьи устройства не соответствуют требованиям, не смогут отправлять и получать сообщения, а также совершать видеозвонки.

До вступления изменений в силу использовать WhatsApp могут владельцы смартфонов Android с ОС версии 4.1 и выше. Таким образом, после 24 октября доступа к приложению лишатся версии Android 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4.

Руководство мессенджера ежегодно определяет, какие устройства и программное обеспечение можно признать устаревшими. В целом количество владельцев старых смартфонов, которые вскоре лишатся доступа к WhatsApp, может превышать миллион человек.