Маск высмеял обвинения премьера Канады в адрес России

Бизнесмен Илон Маск в язвительной форме отреагировал на обвинения России в пропаганде и дезинформации, предъявленные премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

В Канаде разразился скандал. На встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в канадский парламент пригласили ветерана дивизии СС «Галиция». Зеленский и Трюдо активно его приветствовали. Общественность выразила возмущение. Премьер же Канады заявил, что во всем виновата Россия и призвал «дать отпор российской пропаганде»

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все является российской дезинформацией», — написал Маск в соцсети X.

Нацисткая дивизия СС «Галиция» была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. Ее военнослужащие участвовали в зверствах против мирного населения.



