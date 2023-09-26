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«Союзмультфильм» выпустит новогодний фильм про принцесс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Золушка»

Забава, Дюймовочка, Золушка и другие героини мультфильмов соберутся в специальном новогоднем фильме «Союзмультфильма», сообщила пресс-служба киностудии.

В канун Нового года «Союзмультфильм» представит короткометражный фильм, сюжет которого объединит принцесс из разных популярных лент киностудии.

Зрители увидят на экранах Принцессу из «Бременских музыкантов», Забаву из «Летучего корабля», Дюймовочку и Золушку из одноименных картин, Ужасную-Прекрасную Принцессу из «Принцессы и Людоеда», Шамаханскую царицу из «Сказки о Золотом петушке».

По сюжету, принцессы объединится в музыкальную группу, чтобы выступить на конкурсе. Но на пути у героинь возникнут препятствия и интриги, которые устроит хитрая Шамаханская царица.

«Под Новый год случаются чудеса, и самые яркие образы принцесс объединятся, чтобы вновь встретиться со своими зрителями и исполнить яркую, хитовую композицию», — сказала о проекте генпродюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская.

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