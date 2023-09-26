Рождаемость на Украине упадет до самого низкого уровня в мире

Демографический кризис на Украине стал «огромной угрозой», рождаемость в стране грозит побить мировой антирекорд, бьют тревогу украинские ученые.

Уровень рождаемости на Украине и до конфликта с Россией был самым низким в Европе, теперь же украинские демографы прогнозирует, что станет самым низким в мире.

«Это огромная угроза», — цитирует РИА Новости сотрудника Института демографии НАН Александра Гладуна. По его словам, «в худшем случае» в последующие два десятилетия население страны упадет ниже 30 миллионов.

По статистике, число рождений на Украине за первое полугодие 2023-го было на 28% ниже, чем за тот же период до конфликта — это самое резкое падение с момента обретения Украиной независимости в 1991 году.