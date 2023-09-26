Журналистка Ксения Собчак сообщила, что ей по видеосвязи позвонил глава Чечни Рамзан Кадыров после ее публикаций о его сыне Адаме, который в СИЗО в Грозном бил задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля.

Журналистка разместила у себя в телеграм-канале более 10 постов по поводу видео, которое выложил Кадыров. На кадрах его сын Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава Чечни сказал, что гордится поступком сына. «Побил и правильно сделал», — написал он.

«Мы пришли в СИЗО, Журавель сказал что хочет поговорить со мной лично. Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру. И что такие мусульмане нам не нужны. Я ему ничего не делал, я законопослушный гражданин. Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил», — пересказала слова Кадырова Собчак.

Затем Кадыров «услышал крики, послал охранника своего разнимать их». В разговоре с Собчак, с ее слов, Кадыров сказал, что не хотел скрывать произошедшее и не видит в этом смысла. На вопрос журналистки, наказали ли Адама за избиение Журавеля, он ответил: «Нет, он молодец, он повел себя как настоящий мужчина».



Глава Чечни, по ее словам, предложил Собчак написать заявление в связи с произошедшим и выйти на пикет. «Если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона», — сказал Кадыров, по словам журналистки.



