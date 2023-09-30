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Bloomberg «раскрыл секрет» российского бюджета на 2024 год

Источник:
Bloomberg
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Расходы на Вооруженные силы России будут определять вектор развития российской экономики, к такому выводу пришли эксперты Bloomberg, изучив проект бюджета России на 2024 год.

Расходы на оборону в 2024 году составят 6% от валового внутреннего продукта страны по сравнению с 3,9% в 2023-м и 2,7% в 2021 году. В числовом выражении они вырастут до 10,8 триллиона рублей (112 миллиардов долларов) с нынешних 6,4 триллиона рублей. В 2021 году на нужды армии ушло 3,6 триллиона рублей.

Должны удвоиться засекреченные расходы бюджета с 6,5 триллиона рублей в 2023 году до 11,1 триллиона. Они составят порядка 30% от общего объема бюджетных трат — вдвое больше рекордно низкого значения 14,9%, достигнутого в 2021 году.

По мнению экспертов издания, эволюция военного бюджета России демонстрирует смещение приоритетов правительства на фоне боевых действий, сопряженных со значительными тратами денежных средств на специальную военную операцию.

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