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США отказались приглашать Путина на саммит АТЭС

Источник:
РИА Новости
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Власти Соединенных Штатов заявили, что не будут приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил посол по особым поручениям, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев.

«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», — сказал Бердыев РИА Новости.

Дипломат отметил, что Москва продолжит добиваться от Соединенных Штатов выполнения обязательств в качестве принимающей стороны. По его словам, решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС демонстрирует «сохранение конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизацию сугубо экономического форума».

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.

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MuCbE

Ну нее. Жирик то шарил за геополитику, особенно Ближнего Востока и Средней Азии. Боррель просто говорящая...

DRAGONWAY

Проблема в том,что условия МОК напрямую связаны с тем,что бы максимально унизить атлетов из России.

pepelmetal

Когда гореть начнут, с экипажем внутри, вот это хорошие новости будут

Asd10

Че они все заныли, Саня?? Неужели что-то пошло не так??