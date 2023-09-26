США отказались приглашать Путина на саммит АТЭС

Власти Соединенных Штатов заявили, что не будут приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско, сообщил посол по особым поручениям, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев.

«США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения», — сказал Бердыев РИА Новости.

Дипломат отметил, что Москва продолжит добиваться от Соединенных Штатов выполнения обязательств в качестве принимающей стороны. По его словам, решение США не приглашать Путина на саммит АТЭС демонстрирует «сохранение конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества, политизацию сугубо экономического форума».

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско.