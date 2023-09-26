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Определяющий в продуктах нитраты гель создали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
Фото: © sputnikvaccine.com

Ученые Новосибирского государственного технического университета создали биогель, позволяющий в домашних условиях проверять фрукты и овощи на наличие нитратов, а напитки — на искусственные красители, сообщила пресс-службе вуза.

Соединения хитозана— безопасный биогель, способный удерживать, отдавать и транспортировать различные полезные вещества ученые создали вместе с химиками Института органического синтеза (Екатеринбург).

Тест на нитраты работает как лакмусовая бумажка: на биогель наносится небольшое количество сока фруктов или овощей, если в нем есть нитраты — гель в тесте изменит цвет на красный. Для проверки на содержание искусственных красителей гель капают в напиток — сок, морс, лимонад или вино.

При наличии красителя напиток обесцвечивается — биогель вбирает в себя искусственно добавленные пищевые красители. Натуральные красители в реакцию не вступают, если присутствуют только они — цвет напитка не изменяется.

Пористая структура биогеля позволяет удерживать вещества, как бы запечатывая их в себе. Планируется, что в перспективе будет создан препарат или биодобавка на основе биогеля, которая позволит значительно минимизировать последствия вредных веществ на организм.
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Наука #Наука #Новосибирск
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