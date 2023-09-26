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Раскрыт сюжет седьмого сезона «По законам военного времени»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Съемки седьмого сезона военно-исторического сериала «По законам военного времени» уже начались, а премьера проекта состоится в 2024 году, сообщила пресс-служба Первого канала.

Действие седьмого сезона «По законам военного времени» вернет зрителей в осень 1944 года в Литву. Съемки сериала проходят в городе Черняховск, далее продолжатся в Калининграде.

«Новый сезон "По законам военного времени" — это приквел четвертого сезона. Любимые герои в исполнении Екатерины Климовой и Александра Панкратова-Черного перенесутся в прошлое. Мне очень нравится формат этого сезона: каждая серия — отдельная история», — цитирует Первый канал режиссера Дмитрия Петруня.

Хроника сезонов «По законам военного времени»:

Первый сезон – июль 1941, Киев (режиссер Максим Мехеда)
Второй сезон – осень 1941, Харьков (режиссер Максим Мехеда)
Третий сезон – лето-осень 1944, Одесса (режиссер Евгений Серов)
Четвертый сезон – 9 мая 1945, Истербург в Восточной Пруссии (режиссер Сергей Виноградов)
Пятый сезон – сентябрь 1945, Кенигсберг (режиссер Сергей Виноградов)
Шестой сезон – ноябрь 1941, Ростов-на-Дону (режиссер Сергей Виноградов)
Седьмой сезон – осень 1944, Литва (режиссер Дмитрий Петрунь)

Сюжет

Сюжет седьмого сезона будет развиваться на территории освобожденной Литвы осенью 1944 года. Майор Елагина (Екатерина Климова) и старшина Федоренко (Александр Панкратов – Черный) едут за новым назначением в штаб Фронта.

По пути на них нападают вооруженные люди. С трудом им удается добраться до ближайшего села, где расположился особый сводный батальон Красной Армии, которым командует старый друг Елагиной — подполковник Шилов (Дмитрий Лавров).

Шилов рассказывает, что напали на Елагину местные партизаны — так называемые «лесные братья», которые вместе с немецкими и литовскими диверсантами организовали на освобожденной территории вражеское подполье. Борьба с ними поручена Шилову, и он предлагает Елагиной присоединиться к его городской следственной группе.

Майор Елагина и Федоренко остаются вместе с Шиловым. Он особо полагается на опыт майора в следственном деле и поручает ей решать самые трудные задачи в расследованиях. При этом по-дружески защищает и опекает ее от всего, что может помешать будущей встрече Елагиной с мужем и их общей Победе.

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