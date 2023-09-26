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Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России»

Источник:
ТАСС
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала провести тщательный анализ положения «Почты России» из-за растущей финансовой дыры.

«Финансовая дыра в "Почте России" растет и растет. Никто не реагирует, и мы голову прячем в песок, думаем, что рассосется. Не рассосется там ничего. Там надо выработать правильную финансовую модель существования и принять те меры, которые правительство считает нужными», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Она призвала министра экономического развития Максима Решетникова срочно исправить ситуацию.

«Может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других», — сказала спикер Совфеда.

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MuCbE

Ну нее. Жирик то шарил за геополитику, особенно Ближнего Востока и Средней Азии. Боррель просто говорящая...

DRAGONWAY

Проблема в том,что условия МОК напрямую связаны с тем,что бы максимально унизить атлетов из России.

pepelmetal

Когда гореть начнут, с экипажем внутри, вот это хорошие новости будут

Asd10

Че они все заныли, Саня?? Неужели что-то пошло не так??