Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала провести тщательный анализ положения «Почты России» из-за растущей финансовой дыры.

«Финансовая дыра в "Почте России" растет и растет. Никто не реагирует, и мы голову прячем в песок, думаем, что рассосется. Не рассосется там ничего. Там надо выработать правильную финансовую модель существования и принять те меры, которые правительство считает нужными», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Она призвала министра экономического развития Максима Решетникова срочно исправить ситуацию.

«Может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других», — сказала спикер Совфеда.