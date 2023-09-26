Бербок признала поставку неисправного оружия Украине

Часть передаваемых Германией Вооруженным силам Украины вооружений устарела или не работала, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок

«Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает», — приводит ТАСС слова Бербок, сказанные ей в интервью американских телеканалам.

Она отметила, что некоторые переданные украинской армии системы уже устарели, «про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это».

Бербок добавила, что необходимость убедиться в работоспособности вооружений - одна из причин, почему Берлин пока не передал Киеву тактические ракеты Taurus.

«Я не могу сказать, когда мы передадим Taurus. Они настолько сложны, что мы должны прояснить все детали - как они будут работать, кто будет ими управлять. Я понимаю, что у Украины времени мало, но, когда мы что-то передаем, это должно работать», — сказала глава МИД Германии.