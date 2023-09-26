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Объявлена дата премьеры «Брат‑3»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Брат 3»

Фильм «Брат-3», не связанный с известной лентой режиссера Алексея Балабанова, выйдет в прокат 23 ноября.

«Брат-3» — остросюжетный боевик, снятый режиссером Валерием Переверзевым. Действие фильма будет происходить в Тамбове в 2000-е годы и никак не пересекается с оригинальным «Братом».

В фильме снялись рэпер Птаха, звезда сериала «Кадетство» Павел Бессонов, Василий Карпенко, Юрий и Владимир Торсуевы, а также певец Антон Зацепин.

Картину раскритиковали еще до премьеры. После выхода трейлера многие пользователи Сети выразили недовольство, что режиссер использует «Брата» в целях привлечения зрителей к картине крайне низкого качества.

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Топ комментариев

MuCbE

Ну нее. Жирик то шарил за геополитику, особенно Ближнего Востока и Средней Азии. Боррель просто говорящая...

Asd10

Че они все заныли, Саня?? Неужели что-то пошло не так??

pepelmetal

Когда гореть начнут, с экипажем внутри, вот это хорошие новости будут

nicollaich

А мир жил по правилам Запада?Рилли?Какого Запада?Американского?