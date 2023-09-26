Уполномоченная по правам человека отреагировала на видео с Кадыровым

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова отреагировала на видео, где сын главы Чечни Рамзана Кадырова бьет арестованного в СИЗО, она подчеркнула, что в правовом государстве все должно быть по закону.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО задержанного за сожжение Корана Никиту Журавеля, и написал, что гордится таким поступком. По словам Кадырова, в России действует «уникальный закон, защищающий Священные Писания», подписанный Путиным.

Москалькова отметила, что уничтожение Священных Книг, будь это Коран, Библия или Тора — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих.

«Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом», — написала в телеграм-канале Москалькова.