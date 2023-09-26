НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Уполномоченная по правам человека отреагировала на видео с Кадыровым

Источник:
Sibnet.ru
231 2
Фото: © t.me/ombudsmanrf

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова отреагировала на видео, где сын главы Чечни Рамзана Кадырова бьет арестованного в СИЗО, она подчеркнула, что в правовом государстве все должно быть по закону.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает в СИЗО задержанного за сожжение Корана Никиту Журавеля, и написал, что гордится таким поступком. По словам Кадырова, в России действует «уникальный закон, защищающий Священные Писания», подписанный Путиным.

Москалькова отметила, что уничтожение Священных Книг, будь это Коран, Библия или Тора — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих.

«Однако, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он безусловно должен содержаться по правилам, которые установлены законом», — написала в телеграм-канале Москалькова.

Еще по теме
Роскомнадзор придумал причины для блокировки сайтов о VPN‑сервисах
Правительство согласилось с увеличением срока ремонта по ОСАГО
Цифровое удостоверение заменит бумажный паспорт
ФАС заставила мобильных операторов отменить плату за раздачу трафика
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Забытая девочка из детского «Голоса» довела до мурашек наставников
Соколикова взяли в «Голос. Уже не дети» после компрометирующих слухов
Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru
Набраны все команды участников «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (2)
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
30
Эксперты выявили подлог в передаче Крыма в состав УССР
24
Украина нанесла удар по штабу Черноморского флота
24
Лавров сказал, когда Россия будет уважать целостность Украины
21
Кандидат в президенты США заявил, что Украине не место в НАТО
20
Фон дер Ляйен связала атомную бомбардировку Хиросимы с Россией