США могут скоро исчерпать средства на поддержку Украины

США могут в ближайшие недели исчерпать средства на поддержку Украины, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас еще остается немного средств. Я думаю, что нам хватит на ближайшие несколько недель. Но отсутствие запрошенного нами дополнительного финансирования, несомненно, скажется на наших возможностях по поддержке Украины осенью и в зимние месяцы», — сказал в эфире телекомпании CNN представитель Белого дома.

По словам Кирби, наступление зимы осложнит ведение боевых действий для обеих сторон. «Поэтому мы хотим удостовериться, что они (украинцы) получат все необходимое, пока для этого сохраняются условия на земле», — указал он.

По словам представителя Белого дома, возможная приостановка работы федерального правительства США также «значительно скажется на возможностях (ВСУ) по достижению успехов на поле боя».

Вашингтонская администрация 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, 13 миллиардов долларов на экстренную военную помощь Киеву и 8,5 миллиардов долларов на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности.