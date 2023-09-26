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МИД России дал жесткую отповедь заявлению Пашиняна

Источник:
Sibnet.ru
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Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против России и вызывает отторжение у Москвы.

Пашинян заявил, что перед Арменией стоит выбор стать независимой страной или «испуганной губернией». Он раскритиковал неэффективность систем безопасности, в которых участвует Армения, приведя в качестве доказательства события в Нагорном Карабахе.

«Налицo — попытка снять с себя oтветственность за провалы во внутренней и внешней пoлитике, переложив вину на Москву», — указали в министерстве. Глава правительства Армении, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России, отметили в ведомстве.

В дипведомстве подчеркнули, что «Россия всегда была верна союзническим обязательствам, уважала армянскую государственность и никогда не ставила республику перед выбором: с нами или против нас». «Осенью 2020 года усилия именно РФ и лично президента Владимира Путина позволили не допустить полного поражения Армении», — напомнили в министерстве

«Глава правительства, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России», — подчеркнули в МИД.

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Политика #Мир
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