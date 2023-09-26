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Снег завалил высокогорное село Алтая. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Настоящий снегопад прошел накануне в высокогорном селе Кош-Агач Республики Алтай, расположенном на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря.

«Почти новогоднее настроение из высокогорного села Кош-Агач. Сказка на сон грядущий», – написали сотрудники Сайлюгемского нацпарка, опубликовавшие видео.

Ранее сообщалось, что первый снег выпал в Шерегеше. Жители Алтая также публиковали снимки с заснеженных Ябоганского и Семинского перевалов. В то же время новые кадры действительно напоминают не начало, а самый разгар зимы.

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Жизнь #Гео #Республика Алтай
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Топ комментариев

MuCbE

Ну нее. Жирик то шарил за геополитику, особенно Ближнего Востока и Средней Азии. Боррель просто говорящая...

Asd10

Че они все заныли, Саня?? Неужели что-то пошло не так??

pepelmetal

Когда гореть начнут, с экипажем внутри, вот это хорошие новости будут

nicollaich

А мир жил по правилам Запада?Рилли?Какого Запада?Американского?