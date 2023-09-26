Снег завалил высокогорное село Алтая. ВИДЕО

Настоящий снегопад прошел накануне в высокогорном селе Кош-Агач Республики Алтай, расположенном на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря.

«Почти новогоднее настроение из высокогорного села Кош-Агач. Сказка на сон грядущий», – написали сотрудники Сайлюгемского нацпарка, опубликовавшие видео.

Ранее сообщалось, что первый снег выпал в Шерегеше. Жители Алтая также публиковали снимки с заснеженных Ябоганского и Семинского перевалов. В то же время новые кадры действительно напоминают не начало, а самый разгар зимы.