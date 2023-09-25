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Дыхание снежного барса записали на камеру. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Экологи Сайлюгемского национального парка записали на камеру дыхание любопытного снежного барса, пришедшего обнюхать подозрительную фотолвушку.

«Никогда бы мы не узнали, как этот кот обнюхивает видеоловушку, если бы не сотрудники #СайлюгемНаука», – говорится в сообщении нацпарка.

Видео получили во время сентябрьской экспедиции на плато Укок. В высокогорьях Алтая в это время уже довольно холодно и идет снег. Как раз на таких труднодоступных территориях живет этот редкий хищник.

Ранее сообщалось, что в России их насчитывается около 90, почти половина из них – в горах Республики Алтай.

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