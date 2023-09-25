Дыхание снежного барса записали на камеру. ВИДЕО

Экологи Сайлюгемского национального парка записали на камеру дыхание любопытного снежного барса, пришедшего обнюхать подозрительную фотолвушку.

«Никогда бы мы не узнали, как этот кот обнюхивает видеоловушку, если бы не сотрудники #СайлюгемНаука», – говорится в сообщении нацпарка.

Видео получили во время сентябрьской экспедиции на плато Укок. В высокогорьях Алтая в это время уже довольно холодно и идет снег. Как раз на таких труднодоступных территориях живет этот редкий хищник.

Ранее сообщалось, что в России их насчитывается около 90, почти половина из них – в горах Республики Алтай.