НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Стервятник мог стать союзником Питера Паркера

Источник:
Sibnet.ru
206 0
Фото: © соцсети Phil Saunders

Концепт-художник Фил Сондерс поделился сценой с участием Питера Паркера и Стервятника, которая должна была войти в фильм «Человек-паук: Нет пути домой».

Этот фильм завершил трилогию Паучка и собрал множество героев и антагонистов как из прошлых фильмов серии, так и из других версий «Человека-паука».

Создатели обыграли идею мультивселенной и собрали на экране любимцев зрителей разных поколений, среди которых Зеленый гоблин (Уиллем Дефо), Доктор Осьминог (Альфред Молина) и Электро (Джейми Фокс).

Фил Сондерс отметил, что в любом проекте подобной сложности сценарий претерпит множество изменений, поскольку направление сюжета адаптируется к более широкому плану киновселенной и таким проблемам, как доступность актеров.

«В ранней версии…Питер заручился помощью бывшего врага в реабилитации захваченных злодеев мультивселенной. Было бы очень весело наблюдать, как он с помощью взломанных щупальцев Дока ведет по городу мультиверсальных злодеев... Было очень приятно попытаться уловить разнообразие взглядов этих невероятных актеров», – написал он.

Еще по теме
Сценаристы США прекратят забастовку
Вышел тизер шоу «Игра в кальмара»
Боевик «Неудержимые 4» возглавил российский прокат
Детективный сериал «Спроси Марту» стартует на Первом канале
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Забытая девочка из детского «Голоса» довела до мурашек наставников
Соколикова взяли в «Голос. Уже не дети» после компрометирующих слухов
Набраны все команды участников «Голос. Уже не дети»
Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru
Обсуждение (0)
О самом главном
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Какие женские качества возбуждают мужчин
Все статьи
Топ комментариев

pepelmetal

А что же сам Пашинян не признал Карабах? Осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака — по речам!

MuCbE

Ну нее. Жирик то шарил за геополитику, особенно Ближнего Востока и Средней Азии. Боррель просто говорящая...

pepelmetal

Когда гореть начнут, с экипажем внутри, вот это хорошие новости будут

Удавиков

про независимое государство из уст соросёнка звучит неуместно и похабно