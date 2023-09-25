Стервятник мог стать союзником Питера Паркера

Концепт-художник Фил Сондерс поделился сценой с участием Питера Паркера и Стервятника, которая должна была войти в фильм «Человек-паук: Нет пути домой».

Этот фильм завершил трилогию Паучка и собрал множество героев и антагонистов как из прошлых фильмов серии, так и из других версий «Человека-паука».

Создатели обыграли идею мультивселенной и собрали на экране любимцев зрителей разных поколений, среди которых Зеленый гоблин (Уиллем Дефо), Доктор Осьминог (Альфред Молина) и Электро (Джейми Фокс).

Фил Сондерс отметил, что в любом проекте подобной сложности сценарий претерпит множество изменений, поскольку направление сюжета адаптируется к более широкому плану киновселенной и таким проблемам, как доступность актеров.

«В ранней версии…Питер заручился помощью бывшего врага в реабилитации захваченных злодеев мультивселенной. Было бы очень весело наблюдать, как он с помощью взломанных щупальцев Дока ведет по городу мультиверсальных злодеев... Было очень приятно попытаться уловить разнообразие взглядов этих невероятных актеров», – написал он.