НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Российским чиновникам отказались индексировать зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
233 0

Индексация зарплат сотрудников федеральной гражданской службы в России в 2024 году проводиться не будет, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на будущий год.

Актуальный закон о бюджете подразумевал повышение окладов российских чиновников на 4% по аналогии с мерами, предпринятыми в 2014–2016 годах. Как правило, такая индексация осуществлялась 1 октября.

Однако в этом году правительство запланировало отказ от индексации в целях оптимизации бюджетных расходов, пишет РБК. «Индексация оплаты труда <...> в 2024 году не осуществляется», — указывается в документе.

С 1 октября 2023 года в России проиндексируют зарплаты и пенсии военным, силовикам и представителям некоторых других специальностей, например, кассирам, охранникам, водителям и бухгалтерам.

Еще по теме
Биометрическую систему оплаты покупок запустят в России
Новосибирцы смогут обменять килограммы монет на банкноты
Китайская «мембрана» поможет укрепить курс рубля
ЦБ представит новые тысячные и пятитысячные банкноты
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Забытая девочка из детского «Голоса» довела до мурашек наставников
Соколикова взяли в «Голос. Уже не дети» после компрометирующих слухов
Набраны все команды участников «Голос. Уже не дети»
Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru
Обсуждение (0)
О самом главном
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Какие женские качества возбуждают мужчин
Все статьи
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
30
Эксперты выявили подлог в передаче Крыма в состав УССР
24
Украина нанесла удар по штабу Черноморского флота
24
Лавров сказал, когда Россия будет уважать целостность Украины
20
Фон дер Ляйен связала атомную бомбардировку Хиросимы с Россией
20
Россия накажет Украину за применение ракет ATACMS