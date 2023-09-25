Российским чиновникам отказались индексировать зарплаты

Индексация зарплат сотрудников федеральной гражданской службы в России в 2024 году проводиться не будет, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на будущий год.

Актуальный закон о бюджете подразумевал повышение окладов российских чиновников на 4% по аналогии с мерами, предпринятыми в 2014–2016 годах. Как правило, такая индексация осуществлялась 1 октября.

Однако в этом году правительство запланировало отказ от индексации в целях оптимизации бюджетных расходов, пишет РБК. «Индексация оплаты труда <...> в 2024 году не осуществляется», — указывается в документе.

С 1 октября 2023 года в России проиндексируют зарплаты и пенсии военным, силовикам и представителям некоторых других специальностей, например, кассирам, охранникам, водителям и бухгалтерам.