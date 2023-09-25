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Сценаристы США прекратят забастовку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Fabebk / CC BY-SA 4.0

Гильдия сценаристов США и Союз продюсеров кино и телевидения, представляющий интересы студий, предварительно договорились о прекращении забастовки сценаристов, продлившейся 146 дней. Подробности соглашения пока не разглашаются.

Издание Variety сообщает, что планируется заключение нового трехлетнего контракта. Однако до подписания коллективного договора забастовка формально продолжается.

Она началась 2 мая и нанесла огромный урон индустрии – была остановлена работа над всем развлекательным контентом Голливуда. Причиной стали «рабские условия труда», на которые жаловались сценаристы.

Они требовали пересмотреть условия оплаты труда, в том числе установить минимальное количество недель работы над одним шоу и минимальное количество сценаристов в одном проекте. Кроме этого, требовали рассмотреть условия использования искусственного интеллекта и получать доход от стримингов.

Это первая за последние 15 лет забастовка. Она проходила сложно. Стороны вернулись за стол переговоров 20 сентября после того, как переговоры зашли в тупик на месяц.

Сейчас, отмечает Variety, Голливуд очень хочет вернуться к работе. Но после пятимесячной паузы в производстве студиям и стримерам понадобится время, чтобы поставить шоу и фильмы на ноги.

Забастовка останется в силе до утверждения и ратификации контракта гильдии. Однако с вечера воскресенья пикетирование было приостановлено. Ожидается, что во вторник лидеры гильдий проголосуют за то, следует ли официально отменить приказ о забастовке.

Гильдия актеров при этом пока не завершила переговоры и тоже в настоящее врем бастует. Предполагается, что студии не вернутся к работе, пока и они не заключат новое соглашение.

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