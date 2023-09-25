Биометрическую систему оплаты покупок запустят в России

Единая система оплаты покупок в магазинах по лицу и голосу заработает в России с 1 декабря 2023 года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, новые возможности получат граждане, чьи слепки лица и голоса хранятся в Единой биометрической системе. Максимальная сумма платежа по биометрическим данным на первом этапе будет составлять 2500 рублей. В дальнейшем ее могут увеличить.

Кроме оплаты в магазинах граждане с подтвержденной биометрией также смогут воспользоваться сервисом по открытию бизнеса онлайн, оформить электронную подпись или подтвердить личность при посадке на поезд, пишут «Ведомости».

В настоящее время в России собирают только два вида биометрических данных — запись голоса и изображение человека, причем делают только через специальные устройства. Обыкновенные фотографии, голосовые сообщения, видеоролики не считаются биометрическими данными.