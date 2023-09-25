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Антимонопольная служба возбудила дело против «МегаФона»

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении оператора связи «Мегафон» из-за резкого повышения тарифов

В 2023 году оператор повысил стоимость тарифов на услуги связи для более 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24%, обосновывая повышение ростом затрат, отмечает пресс-служба ведомства.

Данные финансовой отчетности «Мегафона» свидетельствуют о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли. В этой связи ФАС пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у «Мегафона» нет.

Ведомство указало, что компания продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения. При этом действия «Мегафона» могут привести к ущемлению интересов потребителей.

В случае установления вины оператору связи грозит штраф. В декабре 2022 года служба уже признала «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство и выдала предписание о снижении тарифов. До настоящего момента предписание остается неисполненным.

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