Первые танки Abrams прибыли на Украину

Первые американские танки Abrams доставлены на Украину, они прибыли на несколько месяцев раньше запланированного и будут использованы в ходе контрнаступления ВСУ.

Точное количество прибывших танков засекретили, однако полученная Украиной техника входила в партию из 31 танка, обещанных президентом США Джо Байденом, пишет The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов ранее заявлял, что танки Abrams будут использовать «очень специально, для конкретных, хорошо продуманных операций». Иначе эти танки рискуют быть быстро уничтоженными.

Джо Байден объявил об отправке Украине танков Abrams еще в январе, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 22 сентября он уточнил, что их доставят на следующей неделе.

Танки Abrams, доставленные на Украину, в качестве боеприпаса получат 120-мм снаряды из обедненного урана, однако на них не будет современной брони. Украинские военные закончили обучение по управлению этой техникой в августе.