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Android 14 позволит превратить смартфон в веб-камеру

Источник:
The Verge
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Операционная система Android 14 позволит использовать смартфоны в качестве веб-камер без предназначенных для этого сторонних приложений.

Новая функция появилась в бета-версии Android 14 QPR1 Beta 1. Для использования смартфона в качестве веб-камеры устройство необходимо просто подключить к ПК через USB-кабель, а затем активировать во всплывающем окне настроек USB-подключения.

При выборе опции «Использовать это устройство как…» появится вариант «Веб-камера», а также соответствующие настройки видеопотока. Новая функция имеет настройки увеличения и уменьшения масштаба изображения, а также переключения между камерами устройства.

Функция веб-камеры Android основана на стандарте USB Video Class, поэтому она должна работать на всех системах без каких-либо ограничений, включая Windows, ChromeOS, Linux и Mac, что делает ее максимально универсальной.

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Топ комментариев

GammiPluh

Позорище, а не премьер министр

mosquito__2010

Саакашвили тоже обвинял, только в итоге как оказалось сам начал войну в 2008.

pepelmetal

А что же сам Пашинян не признал Карабах? Осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака — по речам!

MuCbE

Ну нее. Жирик то шарил за геополитику, особенно Ближнего Востока и Средней Азии. Боррель просто говорящая...