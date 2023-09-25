Android 14 позволит превратить смартфон в веб-камеру

Операционная система Android 14 позволит использовать смартфоны в качестве веб-камер без предназначенных для этого сторонних приложений.

Новая функция появилась в бета-версии Android 14 QPR1 Beta 1. Для использования смартфона в качестве веб-камеры устройство необходимо просто подключить к ПК через USB-кабель, а затем активировать во всплывающем окне настроек USB-подключения.

При выборе опции «Использовать это устройство как…» появится вариант «Веб-камера», а также соответствующие настройки видеопотока. Новая функция имеет настройки увеличения и уменьшения масштаба изображения, а также переключения между камерами устройства.

Функция веб-камеры Android основана на стандарте USB Video Class, поэтому она должна работать на всех системах без каких-либо ограничений, включая Windows, ChromeOS, Linux и Mac, что делает ее максимально универсальной.