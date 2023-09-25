Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о бое у населенного пункта Урожайное в ДНР, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое в населенном пункте Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода (Иваном) Калашниковым. Бой героический, и обо всех деталях Шойгу рассказал Путину», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее Минобороны сообщило, что участники боя награждены орденами Мужества. Калашников представлен к званию Героя России.

Военное ведомство опубликовало видео боя. На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как четверо российских бойцов из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под командованием замкомвзвода Калашникова (позывной «Большой») противостоят 12 штурмовикам ВСУ.

«Основной натиск штурма принял на себя командир подразделения с позывным Большой. На протяжении всего боя он находился на виду у противника и вел прицельный огонь по наступающим. Еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей», — говорится в сообщении Минобороны.

В итоге российские бойцы не только отбили атаку украинских штурмовиков, но и заставили их бежать.