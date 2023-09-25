Китайский автопроизводитель представил плавающий внедорожник

Китайская компания BYD представила плавающий внедорожник YangWang U8, который гребет колесами и способен разгоняться на воде до 3 километров в час.

YangWang U8 — дебютная модель марки YangWang, под которой BYD собирается выпускать премиальные автомобили. В штатном режиме эксплуатации YangWang U8 может преодолевать броды глубиной до 1 метра.

В специальной комплектации Off-Road Master Edition этот показатель увеличивается до 1,4 метра. На случай необходимости преодолеть водную преграду вплавь в машине предусмотрен «режим яхты».

Используя бортовые датчики, внедорожник в случае потери контакта колес с дном подтягивает их ближе к кузову силами регулируемой подвески, глушит двигатель внутреннего сгорания для защиты его от последствий гидроудара, поднимает стекла на дверях и открывает люк в крыше.

В таком режиме автомобиль таком режиме может за счет вращения колес от электродвигателей грести ими по воде. Запаса хода хватит на 30 минут. При этом по суше в сочетании с бензобаком объемом 75 литров внедорожник может преодолеть до 1 тысячи километров без дозаправки.

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YangWang U8 также умеет выполнять танковый разворот на одном месте благодаря наличию собственного электродвигателя в приводе каждого из четырех колес. Они вращаются во встречном направлении.