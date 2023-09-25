Новосибирцы смогут обменять килограммы монет на банкноты

Банки объявили Монетную неделю, на которой готовы обменять монеты разных номиналов на бумажные банкноты, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

По статистике Банка России, не более половины выпущенных рублевых монет находится в обороте. Копеечных – еще меньше: всего 1-2%. Причина проста — мелкие монеты не используются в расчетах, а значит, не выполняют свои функции.

«Чеканка монет обходится дороже, чем печать банкнот, но зато они дольше служат: если бумажные деньги становятся ветхими за несколько месяцев, то металлические могут находиться в обороте десятилетиями. Правда, зачастую они оседают в копилках и, по сути, не работают на своих владельцев, а просто лежат»,­ — сказала замначальника Сибирского ГУ Банка России Светлана Орлова.

В прошлом году жители Сибири во время подобной акции обменяли на банкноты свыше девяти миллионов рублей монетами. Это более девяти тонн денег, которые вернулись в семейные бюджеты в виде банкнот.

В Новосибирской области к акции присоединились более 60 офисов банков: их расположение можно посмотреть на карте. Полный список банков-участников по всем регионам страны опубликован на странице акции.

Чтобы ускорить пересчет и не создавать очередей в банках, запасы металлических денег нужно предварительно рассортировать по номиналу и подготовить количество монет, кратное пяти или десяти рублям.