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Китайская «мембрана» поможет укрепить курс рубля

Источник:
ТАСС
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Российский аналог «китайской модели» может стать решением проблемы ослабления курса рубля, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

«С нашей точки зрения, нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей», — приводит ТАСС заявление министра.

Но, по его словам, это не значит, что в стране будет два курса рубля. «Два курса — это крайне вредное явление», — отметил Решетников.

Полагаться же только на регулирование ключевой ставкой нельзя, считает министр, поскольку в заложниках у такого подхода оказывается реальный сектор экономики. 

«Потому что мы будем постоянно этой процентной ставкой как бы играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию, что мы сейчас и видим», — пояснил он.

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GammiPluh

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mosquito__2010

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