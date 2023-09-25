Российский аналог «китайской модели» может стать решением проблемы ослабления курса рубля, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

«С нашей точки зрения, нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей», — приводит ТАСС заявление министра.

Но, по его словам, это не значит, что в стране будет два курса рубля. «Два курса — это крайне вредное явление», — отметил Решетников.

Полагаться же только на регулирование ключевой ставкой нельзя, считает министр, поскольку в заложниках у такого подхода оказывается реальный сектор экономики.



«Потому что мы будем постоянно этой процентной ставкой как бы играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию, что мы сейчас и видим», — пояснил он.