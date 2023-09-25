Карлсон сообщил о запрете властей США брать интервью у Путина

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что американские власти сорвали ему интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Администрация США в течение десятилетий предпринимала агрессивные попытки получить контроль над СМИ, а большинство журналистов боится сказать что-либо, что может быть неприятно людям во власти, приводит ТАСС заявление Карлсона.

«Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», — сказал журналист.

По его словам, никто в американских СМИ не поддержал его право как журналиста узнать о мнении Путина об украинском конфликте. «Разве мы не должны узнавать все, что можем? Нет! Вам запрещено!» — подчеркнул Карлсон.