АвтоВАЗ достиг IT-суверенитета, заместив более 400 специализированных программных продуктов, сообщил глава компании Максим Соколов.

«Мы провели огромную работу, чтобы достичь IT-суверенитета по всем направлениям нашей производственной деятельности. И в мае месяце мы такого суверенитета достигли», — цитирует РИА Новости Соколова.

По его словам, на заводе было установлено более 400 специальных программ, в том числе по отгрузкам, закупкам и взаимодействию с поставщиками. Если бы Renault заблокировало продукты, это привело бы к остановке всех производственных цепочек.

Сейчас отечественное ПО дорабатывается и развивается. «Это полностью гарантирует нам безопасность производственных процессов», — отметил глава АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ попал в санкционный список США 14 сентября, также в него попали «Соллерс» и «Москвич».