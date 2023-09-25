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Финские СМИ раскопали архивную съемку отдыхающего в 1990‑е Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Телеканал Yle опубликовал архивные кадры, на которых показан отдых Владимира Путина и Анатолия Собчака в Финляндии в 1990-х. На видео политики играют в игры на свежем воздухе, рыбачат, проводят время с членами своей семьи и телохранителями.

Собчак с 1991 по 1996 год был мэром Санкт-Петербурга, в эти же годы в мэрии работал Путин — он был председателем комитета по внешним связям и первым заместителем председателя правительства города.

По данным Yle, события происходят на вилле компании Thomesto Group, которая импортировала необработанную древесину из России, на острове Торсе в Ботническом заливе в Финляндии. Туда политики приехали вместе с семьями, в том числе с Путиным была бывшая жена Людмила (во втором браке — Очеретная).

На видео нынешний президент в синем спортивном костюме (Yle пишет, что это Adidas), волосы у него длиннее, чем сейчас. Телеканал отмечает, что ранее об этом визите не было известно. Имя предоставившего журналистам кадры человека не разглашается. Опубликованные видео — нарезка из большей по размеру «домашней» записи.

На одном из отрывков показан праздничный стол, за ним — не менее восьми человек, в том числе Путин и Собчак. Также можно увидеть женщин, похожих на экс-жену Путина и Людмилу Нарусову, супругу Собчака.

Собчаку приносят мясное блюдо, и Путин шутит: «Вот как питается мэр, кости глодает». Снимающий кадры говорит шутливо: «Я «600 секунд» (видео)продам за большие деньги… Мы это на телевидение пустим».

Финское издание постаралось не только показать кадры, но и проанализировать не самый стильный внешний вид Путина в то время, а также оценило его скромность и незаметность. 

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