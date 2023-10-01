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Японцы напомнили о чудодейственном продукте

Источник:
Yahoo News Japan
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Японские эксперты посоветовали чудодейственный продукт, который поможет без проблем для здоровья пережить дождливую осень. Это черный перец.

Черный перец — одна из четырех основных мировых приправ. Веками он пользовался огромным спросом в качестве пряности и лекарственного средства. В средневековой Европе он был буквально на вес золота. В японскую эпоху Эдо его употребляли с рисом и бульоном даси как средство от жары.

Главное достоинство перца — его антибактериальные и антисептические свойства. Его использовали для длительного хранения мяса, чтобы оно не портилось. Действие такого эффекта проявляется и в организме, где, как считается, перец убивает вредные бактерии, приводит Yahoo News Japan мнение экспертов.

Содержащийся в перце пиперин расширяет сосуды и улучшает кровоток. Считается, что он эффективно снимает озноб. Ароматический компонент перца расслабляет нервы, снимает гнев и тревогу. Пиперин повышает уровень гормонов, улучшающих настроение (серотонина и эндорфинов).

Перец стимулирует нервную систему, которая выделяет адреналин и активизирует ферменты поджелудочной железы, необходимый для переваривания пищи. Его аромат и острота стимулируют перистальтику желудочно-кишечного тракта, что способствует повышению аппетита и улучшению пищеварительной функции.

Кроме того, насекомые не выносят запах перца, поэтому его также полезно держать в шкафах, чтобы предотвратить попадание вредителей в одежду.

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