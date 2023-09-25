Проект «Суперниндзя» вернется на СТС с новыми ведущими

Премьера проекта «Суперниндзя» состоится 9 октября на СТС с обновленным составом ведущих, сообщила пресс-служба телеканала.

Во втором сезоне примут участие атлеты не только из России, но и Китая, Армении, Израиля, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии. Среди героев: китайский тренер, израильский актер, финалистка телепроекта «Новые пацанки», олимпийский чемпион по лыжам, серфингист.

Во втором сезоне спортсменов поддержат тройка ведущих: актриса Валерия Астапова, регбист Василий Артемьев и звезда «Уральских пельменей» Роман Постовалов.

«Суперниндзя» — экстремальное шоу, в котором участники проверяют свою выносливость, проходя полосу препятствий. Съемки второго сезона проходили в Минеральных Водах, где на площади почти 30 тысяч квадратных метров команда из 180 специалистов построила трассу из фрагментов, привезенных на 45 грузовиках.