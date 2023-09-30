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Эксперты объяснили, почему есть руками вкусней и полезней

Источник:
Sibnet.ru
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Культура есть руками приобретает все большую популярность в мире, особенно в Великобритании и Америке, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Тhe International Journal of Gastronomy and Food Science.

Согласно опросу, проведенному в Великобритании, четверть британцев хотят отказаться от ножей, вилок и ложек. 19% опрошенных заявили, что чувствуют себя комфортнее, когда едят руками, а каждый десятый респондент отметил, что так еда вкуснее.

Многие престижные рестораны стали поощрять тенденцию отказа от столовых приборов. «Прием пищи руками – это интерактивный, чувственный опыт», — сказала известный шеф-повар Джулия Солдати.

Профессор Оксфордского университета Чарльз Спенс считает, что «отказ от столовых приборов — это секрет получения удовольствия от пищи. «Он позволяет нам лучше осознавать, что мы едим. А вот вилка отделяет нас от чувств», — уверен профессор.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на ученых утверждает, что употребление пищи руками полезно для здоровья. Во-первых, это позволяет избежать переедания: человек лучше чувствует текстуру, вкус и запах пищи, а значит быстрее насыщается.

Во-вторых, еда руками укрепляет иммунитет за счет полезных бактерий, обитающих на коже. Они защищают организм от вредных патогенов и инфекций, выяснили эксперты.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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