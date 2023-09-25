Ночные взрывы уничтожили морской вокзал в Одессе

Ночные взрывы «фактически уничтожили» морской вокзал в Одессе, также повреждено зернохранилище, сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

В ночь на понедельник украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов в Одессе, прогремевших через 20 минут после объявления воздушной тревоги. По словам Гуменюк, удары были нанесены по припортовой инфраструктуре.

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года.

После выхода России из зерновой сделки17 июля 2023 года массированным ударам стали подвергаться украинские морские порты.