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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ночные взрывы уничтожили морской вокзал в Одессе

Источник:
Sibnet.ru
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Ночные взрывы «фактически уничтожили» морской вокзал в Одессе, также повреждено зернохранилище, сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

В ночь на понедельник украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов в Одессе, прогремевших через 20 минут после объявления воздушной тревоги. По словам Гуменюк,  удары были нанесены по припортовой инфраструктуре.

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. 

После выхода России из зерновой  сделки17 июля 2023 года массированным ударам стали подвергаться украинские морские порты.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

Позорище, а не премьер министр

mosquito__2010

Саакашвили тоже обвинял, только в итоге как оказалось сам начал войну в 2008.

pepelmetal

А что же сам Пашинян не признал Карабах? Осла знать по ушам, медведя по когтям, а дурака — по речам!

Удавиков

про независимое государство из уст соросёнка звучит неуместно и похабно